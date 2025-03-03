İmamoğlu'na diploma soruşturması: İstanbul Üniversitesi inceliyormuş

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma yazısının kendilerine ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu / X

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, ifade için İmamoğlu’na 5 Mart’a kadar süre vermişti.

İmamoğlu’nun avukatları iddiayı belgelerle yalanlamıştı.

Üniversitenin açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısıyla YÖK’ün 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır.

YÖK’ün yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17 Şubat 2025 tarihli ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.”