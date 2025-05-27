İmamoğlu: Bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşlarının tutuklanmasına tepki gösterdi: “Çocuğunu tek başına büyüten bir anneye bile benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz.”

Fotoğraf: İBB

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalgasında 25 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın da vardı.

İmamoğlu, X’teki ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabından şunları yazdı:

“Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz. Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz.

Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan, hakkında halihazırda adli kontrol kararı olan bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz.

Evladının doğum gününde annesini tutukluyor, çocuğu tek başına bırakıyorsunuz. Beş dakikalık ifade için tekrar tekrar gözaltına alıyor, günlerce hücrede tutuyorsunuz, suç bulamayınca uyduruyorsunuz, gerekçe bulmak için uğraşmıyorsunuz bile.

Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın. Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz.”