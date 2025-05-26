Kameraların bantlanmasıyla gündeme gelmişti: İmamoğlu'nun koruma müdürü Akın'ın ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın ifadesi ortaya çıktı. Akın, ‘kameraların bantlaması’ sorusuna ‘toplantıların mahremiyeti içindi’ yanıtını verdi.

Öte yandan Akın’ın avukatı, Ekrem İmamoğlu’nun konutundaki kamera görüntülerinin 22 Mart’ta tutanakla teslim edildiğini söyledi.

İmamoğlu’nun başkanlık konutu. Fotoğraf: AA

9 Mayıs’ta söz konusu kameraların harddisklerinin söküldüğü iddiasıyla gözaltına alınan İBB personeli Davut Bildik ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüte üye olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bildik, AA‘nın aktardığına göre ifadesinde cihazı Akın’ın talimatıyla söküp, ‘eksiksiz ve sağlam’ şekilde İstanbul Belediyeler Bakım Ulaşım Telekomünikasyon A.Ş. (İSBAK) personeli olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Konu soruşturmanın 23 Mayıs’taki dördüncü dalgasında gözaltına alınan Akın’a, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner’in ifadesi hatırlatılarak soruldu.

Tutanağa göreye Özgüner şu ifadeyi vermiş:

“25 Nisan 2025 akşamı 8:00 sularında özel güvenlik amiri Mustafa Akın beni arayarak başkanlık konutundan sökülmüş bir kamera kayıt cihazı olduğunu, bunu nereye teslim etmeleri gerektiğini sordu.

Konunun ilgilisi elektronik sistemler müdürü Hakan Çakır’ı arayarak iade sürecinin nasıl işlediğini sordum. Kendisi de ya Kasımpaşa’daki Elektronik Sistem Müdürlüğü’ne veya yüklenici Kâğıthane lokasyonlu İSBAK’a bırakılması gerektiğini iletti.

Tekrar Mustafa AKIN’ı arayıp bu bilgileri verince “Kasımpaşa’da polis var, şu anda orası olmaz, sen bu cihazı aldır, İSBAK’a teslim etsinler” şeklinde bir yönlendirmesi oldu.

“Ben tekrar Hakan Çakır’ı arayıp kim alabilir?” deyince “ESM mühendisi Serdar lokasyon olarak uygun o cihazı alıp İSBAK’a teslim ettirebilir” dedi.

Bunun üzerine bildiğim kadarıyla Davut Bildik cihazı Serdar’a, Serdar’da İSBAK çalışanlarına teslim etmek suretiyle cihaz boş olarak envantere alınmıştır.”

Akın şöyle yanıt verdi:

* Ben “Kasımpaşa’da polis var şu anda orası olmaz” şeklinde bir cümle kurmadım sadece Erol beye daha evvelden teslim edilen cihazın gelen polis arkadaşlara yardımcı olabilmek amacıyla nerede olabileceğini sordum. Cihazın teslim edildikten sonra boş olup olmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur.

Avukat: Kamera kayıtları 22 Mart 2025’te tutanakla teslim edildi

Akın’ın avukatıysa kayıtların 22 Mart’ta (İmamoğlu gözaltındayken) tutanakla teslim edildiğini söyledi ve müvekkilini şöyle savundu:

* Kamera kayıt cihazlarının sökülmesi ve harici demirbaşların konuttan taşınması başkanlık konutunun tahliyesi haricinde bir anlam barındırmamaktadır.

* Nitekim bahse konu yer kamuya açık bir alan olmayıp kamera kayıt cihazının hiç olmaması ihtimali de söz konusu olabilirdi, kamera kayıtları 22 Mart 2025’te tutanakla teslim edilmiştir.

‘Suç yaratılmaya çalışılıyor’

* Aradan belirli bir süre geçirildikten sonra kayıtların tekrar istenmesi üzerine kayıt yapılacağının bilgisinin bilinmediği anlamına gelir. Diğer deyişle olağan kayıt süresi bir ayın aşılmasını beklenmesi anlamındadır ve dolayısıyla suç yaratılmaya çalışılmaktadır.

* Güvenlik ekibi tarafınca ve özellikle müvekkil tarafınca hiçbir cihaza zarar verilmemiş, kayıt verilerine herhangi bir müdahalede bulunulmamış ve bu haliyle TCK Madde 281 anlamında ortada bir suç yok iken müvekkilin bir suçu gizlemeye çalışmasından bahsetmek de mümkün değildir.

* Suçun maddi unsuru ve kast unsuru mevcut değildir. Nitekim taşınma sürecinin doğal parçası olarak kamera kayıt cihazı ve sair pek çok demirbaşın aidiyetleri tespit edilerek ilgili kişi ve kurumlara iade edilmeye devam edilmektedir.

* Günümüzde dahi bu taşınma süreci kapsamında pek çok demirbaş farklı yerlere taşınmaya devam etmektedir. Güvenlik ekibinde herkes yetkinlik bilgi ve görevi doğrultusunda yapabileceği işleri yapmakta kamera kayıt cihazının taşınması ile alakalı bilgiye sahip mesai arkadaşı da bu bilgisi ve sorumluluğu kapsamında görevini icra etmektedir.

‘Kamera bantlama toplantıların mahremiyeti içindi’

Öte yandan ifadesinde İmamoğlu’nun görüşme yapacağı Le Meridien Otel’de kameraların bantlanmasının The Marmara Oteli ve Balıkçı Kahraman olayı sonrası koruma ekibince alınan bir karar olduğunu söyledi. Akın amacınsa ‘İmamoğlu’nun toplantılarının mahremiyetini sağlamak olduğundan’ bahsetti.



