İlk 'yerli ve milli' zeka testi: Türk Ulusal Zeka Ölçeği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) geliştirdiği ilk ‘yerli ve milli’ zeka testi Türk Ulusal Zeka Ölçeği (TUZÖ) tanıtıldı.

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Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Satın alınan testlerin, Türkiye’de kişilerin yetişme koşullarına ve yeteneklerine göre geliştirilip geliştirilmediğinden emin olmadıklarını belirten Tekin, bu testlerin ölçülmek istenen unsurları bilimsel biçimde ölçüp ölçmediğinden de kuşku duyduklarını söyledi.

Eğitim bakanı konuşmasına şöyle devam etti:

“‘Acaba bu test kitleri sayesinde bir veri transferi yaşanıyor mudur?’ gibi endişeler zihnimizde sürekli varlığını koruyor.

Dolayısıyla, bu testler ve bu testlerin uygulanma süreçlerinde, bu konuyla ilgili kafamızı karıştıran, bizi rahatsız eden bir sürü husus vardı.

Bunu gündemimize aldık. ‘Nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz?’ diye başlayan bir süreç ve bugün itibarıyla bu süreç nihayete erdi.”

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sirel Karakaş da TUZÖ’nün 13 geniş zeka alanı altında düzenlenen ve 37 zeka alanını kapsayan alt testlerden oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Artık ülkemizde zeka, üstün bilimsel ve psikometrik özelliklerde olan, sosyal ve kültürel ögeleri de içeren bir testle ölçülecektir. Ülkemiz, zeka testi açısından dışarıya bağımlı olmaktan kurtulacaktır.

Artık ülkemiz kullanıcı değil bir test üreticisidir. Dolayısıyla test üreticiliği pazarında önemli bir aktör haline gelmiştir.”