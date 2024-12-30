Bakan duyurdu: İlkokullarda karne dönemi bitiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini duyurdu.

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İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya gelen bakan, yeni yılda eğitimde atılacak adımları açıkladı.

NTV‘nin haberine göre özel okulların kitap, kıyafet, yemek gibi ücretlerine sınırlama getirileceğini söyleyen Tekin, ilkokulda karne uygulamasının sonlandırılacağını duyurdu.

Tekin’in açıklamaları şöyle:

* İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız.

Özel okullara düzenleme

* Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi.

* Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin lira ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

‘Yerli ve milli zeka testi’

* Henüz lansmanını yapmadığımız yerli ve milli bir zeka testi uygulaması var. Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki (BİLSEM) sınavları artık o uygulamayla yapacağız.

* BİLSEM’e hazırladığını söyleyen dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar.