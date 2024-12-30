Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan duyurdu: İlkokullarda karne dönemi bitiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya gelen bakan, yeni yılda eğitimde atılacak adımları açıkladı.


NTV‘nin haberine göre özel okulların kitap, kıyafet, yemek gibi ücretlerine sınırlama getirileceğini söyleyen Tekin, ilkokulda karne uygulamasının sonlandırılacağını duyurdu.

Tekin’in açıklamaları şöyle:

* İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız.

Özel okullara düzenleme

* Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi.

* Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin lira ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

‘Yerli ve milli zeka testi’

* Henüz lansmanını yapmadığımız yerli ve milli bir zeka testi uygulaması var. Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki (BİLSEM) sınavları artık o uygulamayla yapacağız.

* BİLSEM’e hazırladığını söyleyen dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar.

Lise öğrencilerinin karneleri dijital ortamda verilecek

İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

Eğitim-İş: Devlet okullarında 100 bin liraya kadar kayıt ücreti isteniyor

Eğitim bakanı Tekin’den öğretmen adaylarına: Mülakatlarda adaletsizlik yok

SON HABERLER

Gümüşhane'de heyelan: Yol iki taraflı trafiğe kapatıldı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı. Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmadı. Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler […]

Kutup ayısı Siku'nun insan saçına alerjisi var

Uzmanlar, Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Siku adlı kutup ayısının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine test yaptı. Sonuçlarda kutup ayısının insan saçı kepeğine alerjisi olduğu ortaya çıktı.