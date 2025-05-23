İlk Arap kadın astronot göreve hazır: Erkek ya da kadın olmanın bir önemi yok

Arap dünyasının ilk kadın astronotu Nora Al Matroshi, eğitimlerin zor olduğu mesleğiyle ilgili erkek ya da kadın olmanın bir önemi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Arabian Business

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) astronot programının ikinci kapsamında 4 bin kişi arasından seçilen iki kişiden Al Matrooshi geçen yıl NASA’nın eğitim programından mezun oldu.

32 yaşındaki astronot, BAE’nin uzay görevine hazır astronotlarından birisi.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de 1400’den fazla büyük teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025’e katılan Al Matrooshi, astronotluk eğitiminin zor olduğunu dolayısıyla erkek ya da kadın olmanın bu açıdan bir önemi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Mbrsc.ae

Al Matrooshi, uzayda yer çekiminin olmadığını hatırlatıp “Bu nedenle çok ağır bir şeyi kaldırabilmem veya kaldıramamam önemli değil. Astronot olmak daha çok kişinin karakterine odaklanıyor” dedi.

Yapay zekanın uzaydaki çalışmalar açısından çok faydalı olabileceğini belirten astronot, özellikle astronotlara uzaydaki yaşam destek sistemlerini izlemek zorunda kalmak yerine deneyler yapmak için daha fazla zaman sağlayabileceğini düşünüyor.

Yaşam destek sistemlerinin çok karmaşık olduğunu belirten Al Matrooshi şöyle konuştu:

“Astronotların uzayda bilim ve deneyler yaparken güvende olmalarını sağlamak çok önemlidir. Yaşam destek sistemlerini izlemek ve birbirine entegre etmek için yapay zekanın kullanılmasının, astronotların biyolojik bileşenlerini değiştirebilecek tüm unsurların analiz edilmesinde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum.”