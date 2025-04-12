NASA kadınlara ilham vermekten 'vazgeçti'

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) web sitesinden ‘First Woman’ (İlk Kadın) çizgi roman serisini kaldırdı.

Fotoğraf: NASA

NASA, 2021’de ‘İlk Kadın: NASA’nın İnsanlığa Verdiği Söz‘ ve 2023’te ‘İlk Kadın: Evrenimizi Genişletmek‘ adında iki çizgi roman serisi yayınlamıştı.

2021’deki çizgi romanda Ay’a ayak basan ilk kadın olan öncü astronot Komutan Callie Rodriguez ve onun farklı milletlerden oluşan mürettebatının kurgusal hikayesi anlatılıyordu. 2023’teki çizgi romandaysa yine çeşitli milletlerden oluşan astronot ekibinin ‘heyecan verici görevi’ ele alınıyordu.

Yeni uzay kaşiflerine ilham vermek amacıyla yayınlanan interaktif kadın astronot serisi, Brad Gann ve Steven List tarafından kaleme alınmış, Brent Donoho, Kaitlin Reid’in çizimleriyle hayat bulmuştu.

Ancak seri (ABD Başkanı) Donald Trump yönetiminin ‘Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik (DEIA)’ programlarına karşı baskısı nedeniyle NASA’nın web sitesinden kaldırıldı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, 2023’te seriyle ilgili şöyle konuşmuştu: “…‘İlk Kadın’ engelleri aşan ve NASA’yı yıldızlara taşımaya devam eden sayısız kadının zengin tarihini temsil ediyor.

NASA’nın yaptığı şeylerin çoğu gelecekteki kaşiflere ilham vermektir çünkü Artemis Kuşağı’nın her üyesi misyonlarımızda temsil edildiğini hissetmelidir.

Callie’nin hikayesi bize daha önce hiç yapılmamış bir şey yapacağımızı hatırlatıyor. Ay’a ilk kadını indireceğiz ve bu dünyaya ilham verecek.”

NASA ayrıca tüm web sitelerinden ‘DEIA’, ‘çevresel adalet sorunları’, ‘liderlik rollerindeki kadınlar’ ve ‘yerli halklar’ ifadelerini de kaldırdı.

Bu uzay ajansının Çeşitlilik ve Eşit Fırsat Ofisi’ni kapatmasının ardından geldi.