NASA okyanus tabanında 100 bini aşkın dağ ve tepe keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), okyanus tabanında 100 binden fazla dağ ve tepe buldu.

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TRT‘nin aktardığı habere göre jeofizikçi David Sandwell ve ekibi bir yıllık SWOT (Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası) uydusu verilerini kullanarak deniz altındaki dağlık bölgeleri ayrıntılı biçimde haritaladı.

Haritadaki mor renk deniz tabanındaki çöküntüleri, yeşilse daha yüksek kütleli dağlık bölgeleri gösteriyor.

Bilinen deniz altı dağların sayısı 100 bine çıktı

Daha önceki uydu gözlemleri yalnızca 1 kilometre yüksekliğindeki büyük dağları tespit edebiliyordu. SWOT sayesinde bu sınır 500 metreye kadar indi.

Abissal tepeler de gözlemlendi

Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden araştırmacı Yao Yu’ya göre SWOT yalnızca dağları değil, birkaç kilometre genişliğindeki abissal tepeleri de gözlemledi.

Tepelerin yönü ve dağılımı, kıtaların geçmişte nasıl hareket ettiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

2030 hedefi daha erken yakalanabilir

Bilim dünyası, Ay’ın yüzeyini Dünya’nın okyanus tabanından daha ayrıntılı haritalamış durumda.

Keşif bilim insanlarını okyanus tabanının tam haritasına daha erken (hedef 2030’du) ulaştırabilir.

Okyanus tabanının doğru haritalanması güvenli deniz taşımacılığından, iletişim kablolarının döşenmesin kadar birçok alanda kritik önem taşıyor.

Araştırmacılar, SWOT verilerinden elde edilen mevcut bilgilerin büyük kısmını çıkardıklarını, şimdi bu yapıların derinliğini hesaplamaya odaklandıklarını söylüyor.