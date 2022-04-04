‘İktidarın müzisyenlere zulmü sürüyor’ diyen CHP’li İlgezdi’den ‘yasak kalksın’ talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın ‘pandemiyi bahane ederek’ başlattığı saat 24:00’ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müzik yasağını geçen yıl haziranda “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” sözleriyle duyurmuştu.

Salgın tedbirleri kademe kademe kaldırılırken, geçen bir yıla yakın süre içinde bakanlar ve yetkililerden yasağın kalkabileceğine ya da esnetilebileceğine dair sinyaller gelse de bugüne kadar somut adım atılmadı.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Saat 24:00’ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığı’mız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” demişti.

İlgezdi, AA’nın aktardığı açıklamasında Soylu’nun, 3 Mart’taki açıklamasını hatırlatarak aradan bir ay geçtiğini ancak bakanların bir araya gelemediğini belirtti.

İlgezdi üç bakana seslenerek “CHP olarak biz üç bakanı bir araya getirmeye talibiz. CHP garantörlüğünde bir araya gelin ve müzik yasağını kaldırın” dedi.

İktidarın pandemiyi bahane ederek müzik yasağına başladığını, tedbirler gevşetilirken bu konuda bir adım atmadığını kaydeden İlgezdi, şunları söyledi: “Pandemi döneminde evlerine ekmek götüremeyen, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, köyüne geri dönen, çocuğuna ekmek götüremeyen, hatta çaresizlik içerisinde bir çözüm bulamayıp intihar eden müzisyenlere iktidarın zulmü devam ediyor.”

İlgezdi, bu yasağın kültür sanat hayatı kadar turizme de darbe vurduğunu, müzik yasağı nedeniyle müzisyenler dışında hizmet sektöründe çalışanların da işsiz kaldığını ifade etti.