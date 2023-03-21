İkinci el otomobil pazarında büyüme deprem etkisiyle yavaşladı

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, depremin ikinci el otomobil piyasasını da vurduğunu belirterek şubatta satışların 493 bine gerilediğini bildirdi.

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Ocakta satılan ikinci el otomobil sayısı bir önceki sene aynı döneme göre yüzde 114 artışla 647 bin olmuştu. Ancak deprem şubatta satışları geriletti.

2022 aynı döneme göre yüzde 32,4 artış olsa da satışlar 493 bin adete geriledi. Bu yılın ilk iki ayındaki satış rakamlarıysa, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk bir pazar büyümesine işaret ediyor.