Sıfır araç sorunu ikinci el fiyatlarını zıplattı

Otomobil pazarında sıfır araç ‘bulunamaması’ sorunu, ikinci ele de yansıdı. Bu durum ikinci el araç fiyatlarının yüzde 6 artmasına yol açtı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bulunurluk sorunu bu sene de devam ediyor. Uluslararası tedarik zincirinde devam eden aksaklıklara Türkiye’deki markaların yüksek vergi yükü sonucu feragat ettikleri kâr marjları da eklenince sorun katlanıyor.

Uzmanlara göre şu anda Türkiye’de satılan 2023 model araç yok.

Bu durum ikinci el piyasasına da yansıdı. Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da artık araç bulmakta büyük zorluk çekiliyor. Bu durum, ikinci elde de fiyatları yukarı çekiyor.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’e konuşan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığını belirterek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı” dedi.

Yatırım aracı olarak görülüyor

Tüketiciler, kur krizleri ve enflasyonun geçen yıl aniden 24 yılın zirvesine tırmanmasının ardından, fiyatları yüksek vergi yüküyle sürekli artan araçları enflasyondan korunacak bir yatırım aracı olarak görmeye başladı.

Finansman zorluğu

Fiyatlarda artış beklentisiyle talebi öne çeken tüketiciler bir yandan da finansman zorluğu çekiyor. Uzmanlar fiyatı 400 bin liranın üstündeki araçlar için yüzde 50 peşinat gerektiğine ve kredi vadesinin üç yılı geçemediğine dikkat çekerek, ortalama gelire göre bu koşulların finansman sağlamayı zorlaştırdığında işaret ediyor.