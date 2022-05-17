İki aylık bebeği döven babanın tutukluluğu devam

Gaziantep’te bebeğini döven babanın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Şahinbey ilçesinde yaşayan Yunus Göç’ün iki aylık bebeği C.’yi öldüresiye dövdüğü anlar, geçen yıl sosyal medyada paylaşılmıştı. Gözaltına alınan baba, 30 Kasım 2021’de tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıla kadar hapis istemiyle 1’inci ağır ceza mahkemesinde yargılanan baba bugünkü duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun dosyaya geldiğini hatırlattı.

Bebeğin detaylı sağlık raporu için yarın son kez muayene edileceğini ve kati raporun hazırlanacağını kaydetti.

Duruşma savcısı, anne Semra G.’nin avukatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık avukatıysa sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kati raporun gelmesi için duruşmayı erteledi.