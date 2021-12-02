Babası tarafından dövülen bebeğin doktoru: Hayati tehlikeyi atlattı

Gaziantep’te babası tarafından dövülen bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

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Yunus Göç, bebeği C.’yi dövdüğü gerekçesiyle 30 Kasım’da ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı. Gaziantep başsavcılığı şu açıklamayı yapmıştı: “29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.“

AA’nın haberine göre Özel Anka Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, bebekte önemli iyileşme kaydedildiğini belirterek, “Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel” dedi.

Yarın son bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Demir şöyle devam etti: “Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı.“