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Yaramazlara biraz batar!

Bebeğini döven adam gözaltında

Gaziantep’te bebeğini döven adam gözaltına alındı.

Twitter’da paylaşılan bir videoda, henüz birkaç aylık olduğu anlaşılan bebeğin babası tarafından dövüldüğü görülüyor. Baba, ağlamasına sinirlendiği bebeğin kafasına defalarca sert şekilde vuruyor.


Yaklaşık bir dakikalık videoda bebek annesi kucağına alınca ‘kurtuluyor.’

Valilik bebeğin yaralandığının polise dün bildirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Y.G. adlı babanın bebeği C.’yi dövdüğüne dair kamera kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Valilik, hastaneye götürülen bebeğin kafasında travmaya bağlı yaralanma bulunduğunu ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Gözaltına alınan baba hakkında adli süreç başlatıldı.

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