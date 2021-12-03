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Yaramazlara biraz batar!

Babası tarafından dövülen bebek servise alındı

Gaziantep’te babasının dövdüğü bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Fotoğraf: AA

Yunus Göç, bebeği C.’yi dövdüğü gerekçesiyle 30 Kasım’da ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı. Gaziantep başsavcılığı şu açıklamayı yapmıştı: “29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.


Dün bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını açıklayan özel Anka Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, bugün durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

‘Önümüzdeki hafta başında taburcu olabilir’

AA’nın haberine göre son değerlendirmeler neticesinde bebeğin genel durumunun daha olumlu tablo çizdiğini belirten Demir şöyle konuştu: “Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz.”

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