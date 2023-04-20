İHD seçimleri takip etmek için YSK’ya başvuracak

Seçimleri bağımsız izlemek için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını söyleyen İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “14 Mayıs’ta uyanık olup aktif bir şekilde elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre 14 Mayıs’taki seçilerde yurt içinde kurulacak toplam 191 bin 884 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak.

Seçime 25 gün kalırken, insan hakları savunucuları ve sivil inisiyatifler de sandık ve seçim güvenliği çalışmalarını hızlandırdı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, sandık güvenliğine dair konuştu.

2011’den bu yana her seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu’na ilettikleri bağımsız izleme ve gözlemci taleplerinin reddedildiğini söyleyen Yoleri, bu yıl da başvuracaklarını anlattı.

Bağımsız Seçim İzleme Platformu‘nda da yer alıyorlar

Türkiye’de seçim güvenliğinin ‘her boyutuyla ihlal edildiğini’ söyleyen İHD şube başkanı, şunları dedi: “Bağımsız Seçim İzleme Platformu var aynı zamanda bu platformda yer alıyoruz. Sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir platform. Bu platformda herhangi bir siyasi partinin görevlisi olmayan üye ve aktivistlerin görev almasını istiyoruz. Çünkü tamamen bağımsız bir izleme yapmak istiyoruz.

Görevli arkadaşlarımız görevli oldukları bölgelerdeki hak ihlallerini tespit edip, hak ihlallerini belirlediğimiz dijital sisteme yükleyerek merkeze gönderecekler ve bizde bu hak ihlallerini raporlayacağız. Aynı zamanda diğer izleme yapan örgütlerle ortaklaşarak, en azından seçim güvenliği boyutuyla bir fotoğraf ortaya çıkarmış olacağız.”