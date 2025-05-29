İdare Mahkemesi, Esenyurt'a atanan kayyımın iptali için AYM'ye başvurdu

İstanbul 9’ncu İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyım atanmasının temelini oluşturan Belediye Kanunu’nun ilgili maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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Mahkeme, Özer’in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyım atanmasının iptali için açılan davada, Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler’ başlıklı 45/2’nci maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda terör suçlaması veya tutuklama halinde belediyelere dışarıdan atamaların hem seçme/seçilme hakkının özüne hem de demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda Anayasa’nın 11 ayrı maddesine aykırılık tespit edilerek düzenlemenin iptali talep edildi.