Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Tutuklanıp yerine kayyım atanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

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‘Esenyurt’a kayyım atayabilmeleri için buradayım’

Özer, 30 Ekimde gözaltına alıp ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra çok sayıda milletvekili ve partili de izledi.

‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapsi istenen Özer, suçlamaları reddetti.

Özer savunmasında, akademik geçmişini ve kariyerindeki barış çalışmalarını hatırlatarak siyasi kimliği nedeniyle yargılandığını savundu. “Esenyurt Belediye Başkanı olmasaydım bugün karşınızda olmayacaktım. Ben, Esenyurt Belediyesine kayyum atayabilmeleri için buradayım” dedi.

Özer ayrıca “Ülkemizde bir barış süreci yürütülüyor öte yandan barışa her dönem katkı sunan bir bilim insanı, siyasetçi olarak ben içeride tutuluyorum. Bu durum yürütülen sürecin ruhuna aykırı değil mi?” diye sordu.

Duruşmada tanık ve gizli tanık dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hicran Berna Ayverdi, Özer’i akademisyen olarak tanıdığını belirterek şunları söyledi: “1998-2000 yılları arasında Erdemli’de faaliyet yürüttüğüm partinin ilçe başkanlığını yaptım. Ahmet Özer’i de o dönem akademisyen olarak tanıdım. Ahmet Özer, parti binasında ve mahalledeki evlerde terör örgütlerinde nasıl örgütlenme yapıldığı hakkında seminer benzeri şeyler yapıyordu. Akademisyen kimliğinden dolayı sürekli yurt dışına gidip geldiği konuşuluyordu. Örgütün üst düzey yetkilileriyle konuşmalar yaptığı konuşuluyordu.”

Özer’i 1998-2000 arasında tanıdığını belirten ‘Hermes’ isimli gizli tanıksa şunları söyledi: “İstanbul’da faaliyet gösterdiği dönemde tanırım. İstanbul Esenler’de 1999’da Cemal Kavak’ın evinden tanırım. Ahmet Özer, yurt dışına gitmesi gereken bir akrabası olduğu zaman Cemal Kavak’a gelmişti. Gerilla cenazeleri olurdu, Ahmet Özer’i ararlardı. Bir şeyler lazım olduğunda Ahmet Özer üzerinden hallederlerdi.”

Özer, tanıkların söylediklerinin yalan ve iftira olduğunu, bunları reddettiğini ifade etti.

Sanık avukatları, Özer hakkındaki tüm iddiaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özer’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre Özer’in de olduğu bazı akademisyenler, HDP’li vekillerle PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘demokratik özerklik projesi’ne katkı sunmak istediklerini iletti.

Söz konusu iddia Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bir aramada bulunduğu öne sürülen bir dökümana dayandırılıyor.

İddianamede ‘kent uzlaşısı’ içinse “DEM Parti üstü bir örgütlenme. Özellikle Halkların Demokratik Kongresi (HDK) gibi oluşumların, örgütün tabanını geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşıldı” deniyor.

Ağır ceza mahkemesi ‘gizli tanığın’ da olduğu iddianameyi 7 Mart’ta kabul etmişti.

Özer’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.