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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Özer'in iddianamesi kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Tutuklanıp yerine kayyım atanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 15 yıla kadar hapsi istendiği iddianame kabul edildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre Özer’in de olduğu bazı akademisyenler, HDP’li vekillerle PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘demokratik özerklik projesi’ne katkı sunmak istediklerini iletti.


Söz konusu iddia Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bir aramada bulunduğu öne sürülen bir dökümana dayandırılıyor.

İddianamede ‘kent uzlaşısı’ içinse “DEM Parti üstü bir örgütlenme. Özellikle Halkların Demokratik Kongresi (HDK) gibi oluşumların, örgütün tabanını geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşıldı” deniyor.

Ağır ceza mahkemesi ‘gizli tanığın’ da olduğu iddianameyi kabul etti.

Özer’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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