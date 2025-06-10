İBB'ye 150 bin lira 'rehber köpek' cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi. İBB’ye 150 bin lira ceza kesildi.

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İstanbul’da yaşayan görme engelli M.K., İBB’nin işlettiği bir sosyal tesise rehber köpeğiyle girmek istedi fakat izin verilmedi.

Rehber köpek vasıtasıyla bağımsız hareket edebildiğini belirten M.K., içeri alınmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle TİHEK’e başvurdu.

İBB’den alınan görüşte, tesisin yalnızca açık alanda bulunan kafeterya bölümüne taşıma kabında olması şartıyla evcil hayvanla giriş yapılmasının mümkün olduğu ve sosyal tesiste ayrımcılık yapılmadığı öne sürüldü.

TİHEK, İBB’ye engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek 150 bin lira ceza kesti.

Kararda, rehber köpeklerin, görme engelli kişilerin bağımsız ve güvenli şekilde hareket etmesini sağlayarak engellilerin topluma tam katılımı açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği belirtildi.