TİHEK’ten İBB’ye ‘ayrımcılık’ gerekçesiyle ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), metro ile tramvay yolu arasındaki bağlantı yolunun engellilere uygun olmadığına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 141 bin 934 lira idari para cezası verildi.

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İstanbul’da yaşayan görme engelli M.K, Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasındaki bağlantı yolunda engellilere yönelik erişilebilirlik standartlarının dikkate alınmadığı gerekçesiyle İBB’ye başvurmuş ancak sonuç alamamıştı.

Daha sonra M.K. bağlantı yolunda kılavuz çizgilerin olmadığını, geçiş köprüsünün üzerinde bulunan merdiven çıkıntılarına başını çarpma riskinin bulunduğunu, İBB tarafından konulan uyarı levhalarını görme engellilerin göremeyeceğini belirtmiş, hak ihlali iddiasıyla TİHEK’e başvurmuştu.

Bu şikayet üzerine TİHEK, ‘engellilik temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık’ kapsamında İBB’ye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

TİHEK’in karar metni şöyle:

“Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasında kurulan bağlantı yoluna ilişkin projenin 2023 tarihli olduğu dikkate alındığında muhatap belediye tarafından söz konusu yaya üst geçidinin en baştan planlama, tasarım ve inşaat sürecinde erişilebilir şekilde tasarlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak muhatabın pozitif yükümlülüğü kapsamında bahse konu bağlantı yolunu yaparken erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde inşa etmediği, bu nedenle başvuranın dezavantajlı bir konuma sokulduğu ve engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.”