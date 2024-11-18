İmamoğlu: Allah bunların zulmünden memleketi korusun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘iktidara hazır olduklarını’ söyledi: “Allah bunların zulmünden memleketi korusun.”

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, İstanbul başsavcılığının İBB’ye açtığı soruşturmayı ‘yargı tacizi’ olarak nitelemiş ve şöyle demişti: “Bertaraf etmek için bizleri adaleti bir yargı tacizi biçiminde kullanan aklı buradan uyarıyorum; çok da uzak olmayan bir zamanda gideceksiniz.”

Bakan Tunç, İmamoğlu’na şöyle tepki göstermişti: “Denetimden çekinmeye gerek yok. Bir eksiğiniz, kusurunuz varsa endişelenirsiniz. Yargı tacizi ne demek? Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları ‘yargı tacizi’ olarak değerlendirmek şuursuzluktur.”

İmamoğlu, Tunç’a “Yargıda, hukukta dönen dedikoduları, işlemeyen hukuku sorgulasın” yanıtını vermişti.

Üsküdar’daki Yavuztürk mahallesinde Kent Lokantası açılışına katılan İmamoğlu konuyla ilgili bir soru üzerine ‘ahmak davası’nı hatırlattı ve şöyle konuştu:

* Biz artık iktidarın değişmesini istiyoruz ve iktidara hazırız. Milletimizle birlikte milletimizi yönetme kabiliyetine sahibiz.

* (Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sözleri) Aslında cevaba değer bir yorum değil. Bu tarifini vasatlığını hatırlatarak cevap veriyorum. “İstanbul’la ilgilensin” dediği kişi dünya çerçevesinde saçma sapan bir davada siyaset yasağı karşı karşıya ve feryat ediyor. Bunu bile algılamıyor. Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Hala o davanın savcılığına soyunmuş. Bir bakan “Bu ne demek istiyor” demeli.

* Benim avukatlarım orada bir hakim reddi hakkim demiş olabilir, bu seni ne ilgilendirir? Sonradan giden hakim feryat ediyor, “Ceza vermem konusunda beni zorladılar” diyor. Onu duysana. Bunu sağır sultan bile duydu, adalet bakanı duymadı. Çünkü kulağını, gözlerini bir kişiye çevirmiş durumda, başka kimseyi duymuyor. 86 milyon insanı duymayan bir yönetici biçim oluşturdular.

* Milli eğitim bakanından iyi bir eğitim düzeni, sorunların çözümünü bekliyoruz. Hurafelere, camilerin kapatılmasına, başörtülü vatandaşlara şunlara yapılmışa dönüyor. Kötü bir vasatlık. Allah bunların zulmünden memleketi kurtarsın. Bunların gözü aklı, vatandaşların sorunu çözmede değil. Sen adalete çözümü bulma yerine, “Bir çağırsınlar şu hakimi dinleyelim” demek yerine Ekrem İmamoğlu’na laf yetiştirme peşindesin. Bu vasatlıktan bu millet inşallah bir an önce kurtulur.

Hakime ‘baskı’ iddiaları

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, ‘ahmak davası’nın Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi sürecinde mahkemenin ilk hakimi H.Z.’nin, İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vermesi için baskıya maruz kaldığı iddialarını köşesine taşımıştı.

Terkoğlu bunu kabul etmeyen H.Z.’nin 2022 yaz kararnamesiyle Samsun’a atandığını yazmıştı.

Terkoğlu’na dava açılırken, CHP hakime baskı ve telkinde bulunulduğu iddiasının soruşturulması talebiyle HSK’ya dilekçe vermişti.

Ahmak davası

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu, 2019’da Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşan İmamoğlu için “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti.

İmamoğlu’ysa Soylu’ya “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diye yanıt vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri bunun üzerine hakarete uğradıklarını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk ayağında İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası vermişti.

Dava iki yıldır Türkiye’de ‘temyiz mahkemesi’ olarak da kabul edilen Yargıtay’ın bir alt basamağı istinafta.

Karar onanırsa İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek.