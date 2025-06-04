İBB soruşturmasında gözaltına almıştı: Gürkan Dölekli adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında toplam 22 kişi tutuklandı. Gürkan Dölekli dahil 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürkan Dölekli (en sağda) Fotoğraf: Arşiv

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmaların beşinci dalgasındaki gözaltılar şu dört soruşturma odaklıydı:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturma

Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim 2019’daki harcamalar gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gürkan Dölekli ilk olarak gündeme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le Londra’da çekilen bir fotoğrafla gündeme gelmişti.

Nefes gazetesi Ek-Pet İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu’nun ‘şaşalı hayatı’nı ‘İhale Kralı’ başlığıyla manşetten haberleştirmiş, Ulaştırma Bakanlığı’ndan 10,9 milyar liralık ihale aldığını yazmıştı.

Şimşek, Abdurrahman Reşitoğlu’yla ortaklığını doğruladı fakat Selman Reşitoğlu’yla herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirtmişti. Masada oturan üçüncü kişiyse Gürkan Dölekli’ydi.

Nefes gazetesinin aktardığına göre Güven Asfalt’ın sahibi olan Dölekli, Aziz İhsan Aktaş’la da ortaktı.