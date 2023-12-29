İBB hatırlattı: Takımları karşılamak isteyenler için metro hatları

Suudi Arabistan’daki kriz sonrası maça çıkmayarak Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan takımları karşılamak isteyenlere açık metro hatları hatırlatıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posterine, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Galatasaraylıların saat 05.30’ta İstanbul Havalimanı’na, Fenerbahçelilerinse saat 05.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi bekleniyor.

Takımları karşılamak için hazırlıklar başlarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) bir hatırlatma geldi. Açıklamada şu hatların gece boyunca çalıştığı kaydedildi:

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:



Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;



M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7… — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 29, 2023

Kadıköy’den de her iki havalimanına otobüs kaldırılacak.