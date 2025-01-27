İBB: Fikirtepe'den Harem yönüne bağlanan kavşak kalıcı olarak kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi’nin (UYM) açıklamasına göre 31 Ocak’tan itibaren Fikirtepe’den gelip Harem yönüne bağlanan kavşak kolu kalıcı olarak kapatılacak.

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İBB’nin ‘Kadıköy, Uzunçayır kavşağı ve yakın çevresi düzenleme projesi’nde engelli ulaşımına uygun yaya köprüsü ve kavşak bölgesindeki otobüs durakları düzenleniyor.

Bununla birlikte metro ve metrobüse erişim güzergahı kısalacak, engelli erişimine uygun hale gelecek ve yeşil alan düzenlenmesi yapılacak.

UYM’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Çalışmaların tamamlanabilmesi için; ‘Kadıköy İlçesi, Uzunçayır Kavşağı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi’ kapsamında alınan 18.05.2023 tarih ve UTK2023/20-25 sayılı UTK kararı gereğince; Fikirtepeden gelip, Harem yönüne bağlanan kavşak kolu 31.01.2025 tarihinde kalıcı olarak kapatılacaktır.

Kadıköy’den gelip, (O1 Bağlantı yolu üzerinden) Harem istikametine dönmek isteyenler, yeni yapılan çelik köprüyü kullanarak Harem istikametine dönebilir.

Kadıköy’den gelip, (O1 Bağlantı yolu üzerinden) Üsküdar Acıbadem Mahallesi’ne gitmek isteyenler ise Kadıköy Uzunçayır Caddesi ve Çeçen Sokak üzerinden Acıbadem Mahallesi’ne ulaşım sağlayabilir.”