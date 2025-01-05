İBB’nin metro ihalesi ‘beşli çete’den Kalyon’a gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kirazlı-Halkalı Metrosu için yeniden düzenlenen ihaleyi, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’sinden Kalyon İnşaat aldı.

Kılıçdaroğlu, Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Holding’i kamudan aldıkları ihaleler nedeniyle ‘beşli çete’ olarak niteliyor.

İBB’nin, Kirazlı-Halkalı metrosu için yeniden yaptığı ihaleye bu şirketlerden dördü davet edilmişti.

Bu arada daha öncesinde ilki nisanda açık usulle, ikincisi eylülde pazarlık usulüyle olmak üzere iki ihale daha yapılmıştı.

İhalelerin ilki Tasarruf Paketi gerekçe gösterilerek, ikincisi de Yapı Merkezi-AKM Yapı-KCT Yol Yapı’nın ilk ihaleye çağırılıp ikincisine çağırılmaması üzerine itirazının ardından iptal edilmişti.

İhalelerin ilkinde en düşük teklifin 8,3 milyar, ikincisindeyse 22,4 milyar olması, yani üç katına çıkması bir tartışma konusu olmuştu.

Çiğdem Toker’in İBB kaynaklarına ulaştığı haberine göre ihalenin üçe katlanmasının nedeni ‘kapsamın genişletilmesi’ olarak açıklanmış, kapsamın genişletilmesinin nedeni de ‘Makam’ın tercihi’ olarak belirtilmişti.

İBB’nin son ihaleye davet ettiği şirketler şunlardı.

ENKA İnşaat Sanayi A.Ş

Cengiz İnşaat

Yapı Merkezi-Limak

Kalyon İnşaat

Nurol İnşaat

Alsim Alarko-Makyol İnşaat

Ağa Enerji-Doğuş İnşaat

IC İçtaş İnşaat

İhalenin resmi sonucu yayınlandı. Kirazlı-Halkalı metrosunun ihalesi 21 milyar 982 milyon 861 bin lirayla Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı ortaklığının oldu. Bu, ihalede verilen en düşük teklifti.

Davet edilen diğer şirketlerin verdiği tekliflerse şöyleydi: