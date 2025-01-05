İBB’nin metro ihalesi ‘beşli çete’den Kalyon’a gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kirazlı-Halkalı Metrosu için yeniden düzenlenen ihaleyi, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’sinden Kalyon İnşaat aldı.
Kılıçdaroğlu, Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Holding’i kamudan aldıkları ihaleler nedeniyle ‘beşli çete’ olarak niteliyor.
İBB’nin, Kirazlı-Halkalı metrosu için yeniden yaptığı ihaleye bu şirketlerden dördü davet edilmişti.
Bu arada daha öncesinde ilki nisanda açık usulle, ikincisi eylülde pazarlık usulüyle olmak üzere iki ihale daha yapılmıştı.
İhalelerin ilki Tasarruf Paketi gerekçe gösterilerek, ikincisi de Yapı Merkezi-AKM Yapı-KCT Yol Yapı’nın ilk ihaleye çağırılıp ikincisine çağırılmaması üzerine itirazının ardından iptal edilmişti.
İhalelerin ilkinde en düşük teklifin 8,3 milyar, ikincisindeyse 22,4 milyar olması, yani üç katına çıkması bir tartışma konusu olmuştu.
Çiğdem Toker’in İBB kaynaklarına ulaştığı haberine göre ihalenin üçe katlanmasının nedeni ‘kapsamın genişletilmesi’ olarak açıklanmış, kapsamın genişletilmesinin nedeni de ‘Makam’ın tercihi’ olarak belirtilmişti.
İBB’nin son ihaleye davet ettiği şirketler şunlardı.
- ENKA İnşaat Sanayi A.Ş
- Cengiz İnşaat
- Yapı Merkezi-Limak
- Kalyon İnşaat
- Nurol İnşaat
- Alsim Alarko-Makyol İnşaat
- Ağa Enerji-Doğuş İnşaat
- IC İçtaş İnşaat
İhalenin resmi sonucu yayınlandı. Kirazlı-Halkalı metrosunun ihalesi 21 milyar 982 milyon 861 bin lirayla Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı ortaklığının oldu. Bu, ihalede verilen en düşük teklifti.
Davet edilen diğer şirketlerin verdiği tekliflerse şöyleydi:
- Yapı Merkezi ve Limak 22 milyar 390 milyon lira
- Makyol ve IC İÇTAŞ 22 milyar 749 milyon 754 bin 446 lira 39 kuruş
- Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı 22 milyar 508 milyon 598 bin 956 lira 60 kuruş
- Doğuş İnşaat 24 milyar 79 milyon 944 bin 22 lira 70 kuruş
- Aga Enerji ve 58yapı 22 milyar 119 milyon 522 bin 558 lira 27 kuruş