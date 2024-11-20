İBB’den ‘dev’ metro ihalesi: Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’si de davetli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kirazlı-Halkalı Metrosu için yeniden ihale düzenledi. İhaleye eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’sinden şirketler de davet edildi.

Fotoğraf: İBB

Kılıçdaroğlu, Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Holding’i kamudan aldıkları ihaleler nedeniyle ‘beşli çete’ olarak niteliyor.

İBB, Kirazlı-Halkalı metrosu için İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale Salonu’nda yapılan ihaleye bu şirketlerden dördünü davet etti.

Davet edilen tüm şirketler şöyle:

ENKA İnşaat Sanayi A.Ş

Cengiz İnşaat

Yapı Merkezi- Limak

Kalyon İnşaat

Nurol İnşaat

Alsim Alarko -Makyol İnşaat

Ağa Enerji-Doğuş İnşaat

IC İçtaş İnşaat

Buna göre ihalenin ilk oturumunda şirketler ortaklıklarla şu teklifleri verdi:

Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı 23 milyar 560 milyon lira

Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı 23 milyar 894 milyon 831 bin 673 lira 49 kuruş

Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı 22 milyar 350 milyon 861 bin TL

Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı 22 milyar 508 milyon 598 bin 956 lira 60 kuruş

Doğuş İnşaat 24 milyar 79 milyon 944 bin 22 lira 70 kuruş

Aga Enerji ve 58Yapı İnşaat İş Ortaklığı 25 milyar 406 milyon 855 bin 495 lira 77 kuruş

Yaklaşık maliyeti 22 milyar 863 milyon 766 bin 41 lira 14 kuruş olan metro ihalesinde öğleden sonra ikinci oturum yapıldı.

Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı ile Doğuş aynı fiyatta kalırken, diğer firmalar tekliflerini şöyle düşürdü:

Yapı Merkezi ve Limak 22 milyar 390 milyon lira

Aga Enerji ve 58yapı 22 milyar 119 milyon 522 bin 558 lira 27 kuruş

Makyol ve IC İÇTAŞ 22 milyar 749 milyon 754 bin 446 lira 39 kuruş

Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı 21 milyar 982 milyon 861 bin lira

İhale komisyonu kesin kararını önümüzdeki günlerde firmaların teklif ve ihale dosyalarını inceledikten sonra verecek.