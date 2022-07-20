Ulaştırma bakanına göre ‘beşli çete’ uydurma: 30’dan fazla firma var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin Hazine garantili ihalelerin ‘beşli çete’ye verildiğine dair eleştirilerini yanıtladı: “Bu beş büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30’un üzerinde firma var.”

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İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

Öte yandan son yıllarda iktidarın bazı önemli ihaleleri kanunda ‘doğal afetler, salgın hastalık’ istisnai durumlarda kullanılması gerektiği belirtilen ‘pazarlık usulü’yle düzenlenmesi de tartışma konusu. İktidara yakın 11 şirket 2005 -2022 arasında yap-işlet-devret projeleri haricinde 444 ihale almış, bunların beşte dördü ‘pazarlık usulüyle’ dağıtılmıştı.

Şirketler şunlar: Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı, Rönesans.

Ankara’da medya temsilcileriyle buluşan Karaismailoğlu’ysa muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken, ‘beş büyük firma hikayesi tamamen uydurma olduğunu’ söyledi, yap-işlet-devret ihalelerine giren en az 30 firma bulunduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu beş büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30’un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yoktur. Çanakkale Köprüsüne 17 firma teklif verdi. Bu 30 firma dünyanın her tarafında büyük altyapı projelerinde iş yapan müteahhitler. Artı bütün dünyaya bu işi ihraç etmeye başladılar, artık bunlar da dünya firması oldular. Yani Kuzey Afrika’dan tutun Rusya’sından, bütün Türk Cumhuriyetlerine, Amerika’sına, Avrupa’sına artık bu altyapı firmaları kendilerini ispatlamış büyük firmalar, dünyanın her tarafından teklif alıyorlar.”