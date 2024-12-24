İBB: Bakırköy'de uyarı tabelalarının işe yaramadığı yolun kotu düşürülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy’de sahil yolundaki yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Fotoğraflar: İBB

İBB’nin açıklamasına göre yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi’ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldı.

Belediyenin açıklaması şöyle:

“Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi.

Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.”

İlk etapta bugün Yeşilköy İstasyon Caddesi’nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldı.

2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şerit trafiğe kapatılacak.

Çalışmaların devamında okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025’te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışması yapılacak.

Bu süreçte sahil yolu Florya yönünde üç şeridin tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre ‘iki gidiş-bir geliş’ şeklinde sağlanacak.

Florya yönündeki kot düşürme çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.