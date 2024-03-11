İstanbul Bakırköy’de bir tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Rauf Orbay Caddesi’nde Florya istikametine seyir halinde olan bir tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan ikisi çocuk dört kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.