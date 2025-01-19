İstanbul valisinin 'öğrenciler zehirlendi' dediği İBB kumanyasının analiz sonuçları temiz çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül’ün 25 Aralık’ta Şile ilçesindeki 75’inci Yıl Ortaokulu’ndaki 51 öğrencinin dağıtılan kumanyadan zehirlenerek hastaneye sevk edildiği açıklamasındaki kumanyalar temiz çıktı. Analiz sonucunda “Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

Fotoğraf: İBB (arşiv)

Şile 75’inci Yıl Ortaokulu’nda 51 öğrencinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin Gül ‘kumanyaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile’de yol üzerinde dağıtıldığını’ söylemişti.

İBB, Gül’ün iddiasından sonra açıklama yapmış, açıklamada “Doktorların velilere, durumun henüz bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmediğini aktardığı bildirildi” denilmişti.

ANKA’nın haberine göre İBB teftiş kurulunun incelemesinde olayın ardından paketlerden alınan numuneler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’nda analiz edildi.

Sonuçlar, İBB’nin paketlerinin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve dağıtım sürecinde bir ihmal olmadığını ortaya çıkardı.

Laboratuvarda paketlerdeki sandviç, Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş gibi ürünler üzerinde detaylı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’ndan alınan sonuçlara göre ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulundu.

Raporda ürünlerin tek tek analiz sonuçlarına yer verilirken “Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

İBB yetkilileri, proje sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Projemiz, sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sunmak için hayata geçirilmiştir.

Olay sonrası yapılan incelemeler, dağıtılan paketlerin güvenli ve kaliteli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”