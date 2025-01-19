Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul valisinin 'öğrenciler zehirlendi' dediği İBB kumanyasının analiz sonuçları temiz çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül’ün 25 Aralık’ta Şile ilçesindeki 75’inci Yıl Ortaokulu’ndaki 51 öğrencinin dağıtılan kumanyadan zehirlenerek hastaneye sevk edildiği açıklamasındaki kumanyalar temiz çıktı. Analiz sonucunda “Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

Fotoğraf: İBB (arşiv)

Şile 75’inci Yıl Ortaokulu’nda 51 öğrencinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin Gül ‘kumanyaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile’de yol üzerinde dağıtıldığını’ söylemişti.


İBB, Gül’ün iddiasından sonra açıklama yapmış, açıklamada “Doktorların velilere, durumun henüz bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmediğini aktardığı bildirildi” denilmişti.

ANKA’nın haberine göre İBB teftiş kurulunun incelemesinde olayın ardından paketlerden alınan numuneler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’nda analiz edildi.

Sonuçlar, İBB’nin paketlerinin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve dağıtım sürecinde bir ihmal olmadığını ortaya çıkardı.

Laboratuvarda paketlerdeki sandviç, Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş gibi ürünler üzerinde detaylı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’ndan alınan sonuçlara göre ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulundu.

Raporda ürünlerin tek tek analiz sonuçlarına yer verilirken “Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

İBB yetkilileri, proje sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Projemiz, sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sunmak için hayata geçirilmiştir.

Olay sonrası yapılan incelemeler, dağıtılan paketlerin güvenli ve kaliteli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

İBB: Doktorlar henüz bir zehirlenme vakası kabul edilmediğini velilere aktardı

Vali Gül: İBB’nin dağıttığı kumanyalardan 51 öğrenci zehirlendi

SON HABERLER

İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyon hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 47’si gözaltına alındı, altısıysa aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Baş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.

CHP: İBB çalışamaz hale getiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyona tepki CHP’den ilk tepki geldi: “İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor.”

İBB'ye yeni operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 47’si gözaltına alındı.