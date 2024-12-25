Vali Gül: İBB'nin dağıttığı kumanyalardan 51 öğrenci zehirlendi

İstanbul’un Şile ilçesindeki 75’inci Yıl Ortaokulu’ndaki 51 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ‘kumanyaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile’de yol üzerinde dağıtıldığını’ söyledi.

Davut Gül (sağda). Fotoğraf: AA

Konuya ilişkin konuşan Gül, okuldaki 51 öğrencinin dağıtılan kumanyalardan dolayı zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Gül şunları söyledi:

“Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok.”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Bununla ilgili valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu.

Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Geçmiş olsun.

İBB Şile’de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu.”

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’se şöyle konuştu:

“Her şey kontrolümüz altında, idari süreç başlatıldı. Şu anda çocuklarımız müşahede altındalar. Milli Eğitimin veya Valiliğimizin izninde olan değil, dışarıda okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı velilerimizin de tedirginliği var. Şu anda arkadaşlarımız orada gerekli bütün önlemleri alıyor.”

Vali Gül bugün Şile’de şuraları ziyaret etmişti: