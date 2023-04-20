Hürriyet üç şubesindeki makineleri sattı

Hürriyet, faaliyetlerini sonlandırdığı üç şubesindeki makineleri 77,8 milyon TL’ye sattı.

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Hürriyet Gazetecilik’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasına göre söz konusu şubelerdeki muhtelif baskı makineleri, paketleme bölümleri, yardımcı makineleri ve teçhizatın toplam defter değeri 7 milyon 338 bin 336 TL.

Açıklamada teçhizatın Tayfurlar Ticaret Nakliye ve Geri Dönüşüm şirketine 77 milyon 800 bin TL’ye satıldığı yazıldı.

Hürriyet geçen aralıkta İzmir DPC şubesinin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar vermişti. Şirket, burada çalışan 62 çalışanın işine son vermişti.

Medya binası da devredilmişti

Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı.

Geçen ay Demirören Holding, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan medya binasını kredi borcuna karşılık Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretmişti.