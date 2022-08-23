Estonya, Rusya’nın Dugin iddiasını reddetti: Amaç provokasyon

Estonya, Rus siyaset bilimci Aleksander Dugin’in kızı Daria Dugin’i öldürdüğü iddia edilen kişiyi sakladığı iddialarını reddetti.

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AA’nın aktardığına göre, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugin’in ölümüyle Estonya’nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirdi. Reinsalu, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) iddialarının, Rusya’nın provokasyonlarından bir yenisi olduğunu vurgulayarak konuya dair söylenecek başka bir şeyleri olmadığını kaydetti.

FSB, Dugin’in kızının Ukrayna vatandaşı bir kadın tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaşmıştı.

Rusya, Ukrayna’yı suçladı

FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin şu iddiaları paylaştı: “Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz’da Rusya’ya gelerek bilgi toplamak için Dugina’nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı.”

Vovk’un saldırıdan sonra kızıyla Rusya’nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya’ya kaçtığı kaydedilirken bu kişinin Rusya’ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova’da Kazakistan plakası, ülke çıkışında Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

Ukrayna, iddiaları reddetmişti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksander Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos’ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksander Dugin’e ait olduğu belirtilmişti.