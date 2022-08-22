Rusya, Dugin suikastinde Ukrayna’yı suçladı: Şüpheli Estonya’ya kaçtı

Rusya’nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), Aleksander Dugin’in kızı Darya Dugin suikastinin arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etti.

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Rus soruşturmacıların açıklamasına göre aracın içine yerleştirilen patlayıcı cihaz uzaktan patlatıldı. FSB, suikasti 1979 doğumlu Ukraynalı bir kadının düzenlediğini öne sürdü. İsmi verilmeyen kadının temmuzda Rusya’ya gelerek Darya Dugin’le aynı apartmandaki bir daireyi tuttuğu ve bir ay boyunca onun yaşam biçimini araştırarak saldırıyı planladığı belirtildi.

‘Etkinliğe katıldı’

FSB’nin açıklamasına göre suikastçi, Dugin’in aracını ‘kontrollü şekilde infilak ettirmeden’ önce, cumartesi akşamı Dugin ve babasının gittikleri Moskova’nın dışındaki bir etkinliğe katıldı ve saldırıdan sonra Estonya’ya kaçtı. Daha önce suikastin arkasında olmadığını belirten Ukrayna, FSB’nin açıklamasına henüz bir tepki vermedi.

Düşünceleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkilediği öne sürülen Aleksander Dugin, Rusça konuşulan toprakların yeni Rus imparatorluğu altında cebren birleştirilmesi gerektiğini savunuyordu.

Sıklıkla Rus devlet televizyon kanallarına katılarak babasının fikirlerini savunan Darya Dugin, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin ateşli bir destekçisiydi.