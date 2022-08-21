Suikast şüphesi: Putin’e yakın Dugin’in kızı, bindiği aracın patlamasıyla hayatını kaybetti

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı ve Putin’e yakın isimlerden Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın bindiği araç patladı. Dugina patlamada hayatını kaybederken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, Dugina’nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı dile getirildi. Arabanın, Aleksandr Dugin’e ait olduğu belirtiliyor.
Rus basını da olayı ‘Dugina öldürüldü’ diyerek suikast olarak tanımlıyor. Donetsk yönetiminin lideri Denis Puşilin, saldırı nedeniyle Kiev yönetimini suçladı.
Rus haber ajansı TASS’a konuşan Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov da ”Muhtemelen ikisi birlikte saldırının hedefindeydi” dedi.