‘House of the Dragon’ en az dört sezon

ABD’li yazar George R.R. Martin, ‘House of the Dragon’ dizisinin en az dört sezon süreceğini doğruladı.

‘Song of Ice And Fire’ serisi fenomen dizi ‘Game of Thrones’a uyarlanan Martin, geçen hafta ‘Game of Thrones’ evreninin 200 yıl kadar öncesini anlatan ‘House of the Dragon’ dizisinin setini ziyaret etti.

Blogunda, set ziyareti sırasında ikinci sezonun ilk iki bölümünü kaba kurgu versiyonuyla da olsa izleme fırsatı bulduğunu belirten yazar, gördüklerini şu sözlerle tanımladı: “Güçlü, duygusal, iç burkucu ve yürek parçalayıcı.”

Set ziyaretinin yanı sıra dizi sorumlusu Ryan Condal ve yazar ekibiyle de zaman geçirdiğini kaydeden Martin, şimdiden üçüncü ve dördüncü sezon çalışmalarının başladığını doğruladı.

“Ayrıca Ryan Condal ve yazar ekibiyle (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock ve Philippa Goslett) bir odada kilitli kalarak House of the Dragon’ın 3. ve 4. sezonları hakkında konuşarak iki gün geçirdim. Canlı, eğlenceli tartışmalardı ve iyi işler çıkardık… Yine de iki gün hiç de yeterli değildi. Ele alınacak o kadar çok konu var ki yirmi günün bile yeterli olacağından emin değilim.”

House of the Dragon’ın ikinci sezonunun 2024 yazında izleyiciyle buluşması bekleniyor.