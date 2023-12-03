‘House of the Dragon’ dizisinin merakla beklenen ikinci sezonundan ilk tanıtım ve yeni posterler geldi.

HBO, uzun bir bekleyişin ardından Brezilya’daki Comic-Con Experience (CCXP) etkinliğinde, ‘House of the Dragon’ın ikinci sezonundan ilk görüntüleri paylaştı.

‘Game of Thrones’ evreninin 200 yıl kadar öncesine giden dizi, Daenerys’in Demir Taht’ı ele geçirmesinden yüzyıllar önce Targaryen hanedanlığında neler olduğunu keşfetmeye devam etmek için hayranları bir kez daha Westeros’a geri davet ediyor.

İkinci sezon, Rhaenyra ve Alicent’ı merkezine alarak Targaryenler arasındaki iç savaşı konu edinecek.

Fragman, ilk sezonda savaşan gruplar arasında daha fazla çatışmanın yanı sıra daha fazla ejderha sahnesi de vadediyor.

Yoğun savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Rhaenys Targaryen’in dış sesle “Tanrılar için akrabalar arasındaki bir savaş kadar nefret uyandırıcı ve ejderhalar arasındaki bir savaş kadar kanlı bir savaş yoktur” dediği duyuluyor.

İlk sezonda yer alan Matt Smith, Emma D’arcy, Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Rhys Ifans, Harry Collet da dahil birçok isim yeni sezonda da izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda Gayle Rankin Alys, Simon Russel Beale, Freddie Fox ve Abubakar Salim de kadroya katılacak.

Dizinin 2024 yazında izleyiciyle buluşması bekleniyor.