House of the Dragon’ın ikinci sezonuyla ilgili bilinenler: Ne zaman, hangi oyuncular gelecek?

İlk sezonuyla çok konuşulan House of the Dragon’un ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı ve neler yaşanacağı merak konusu oldu.

İkinci sezon ne zaman?

House of the Dragon, ağustosta ikinci sezon için onay aldı.

HBO, bir sezonu önceki sezondan çok daha sonra yayınlamasıyla ünlü. Bundan dolayı birinci ve ikinci sezon arasında süre fazla olabilir.

İspanyol Hoy gazetesinin yakın tarihli bir haberinde, yeni sezonun çekimlerinin Caceres kentinde Nisan 2023 civarında başlayacağı öne sürüldü.

Bu hesaba göre, ikinci sezon muhtemelen 2024’te civarı gelebilir.

Hangi oyuncular geri dönecek, hangileri dönmeyecek?

HBO, ikinci sezon için oyuncu kadrosunu henüz onaylamamış olsa da, gelecek sezonların, birinci sezonu tanımlayan türden sıçramalar yapmayacağı öngörülüyor.

Bu durumda, Matt Smith’i Daemon, Olivia Cooke’u Alicent Hightower, Emma D’Arcy’i Rhaenyra, Steve Toussaint’ı Corlys Velaryon, Eve Best’i Rhaenys, Tom Glynn-Carney’ı Aegon II ve Ewan Mitchell’i Aemond Targaryen rolünde görebiliriz.

Sezon boyunca yaşlanan veya ölen oyuncuların yanı sıra, büyük eksiklikler aslında kameranın arkasında: Miguel Sapochnik, yazar Ryan Condal ile ağustos sonlarında ikinci sezon için geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

İkinci sezonda ne olacak?

Martin’in Ateş ve Kan’ının okuyucuları işlerin nereye gittiğini biliyor ama diyelim ki bol bol yeşil, bolca siyah ve bolca ejderha savaşı bekliyoruz.

İkinci sezonun özelliklerine gelince, son bölümler, aksiyonun King’s Landing’in duvarlarının ötesine, Westeros çevresindeki tanıdık bölgelere geri döneceğini gösteriyor.

Kaç sezon sürecek?

Martin’in birinci sezon finali beklentisiyle ortaya çıkardığı en önemli şey, Condal ve HBO’nun Targaryen tarihini ne kadar uzun süre çalkalamayı amaçladığıydı.

Martin, şu anki planın toplam dört sezon olduğunu ve Westeros hayranlarının Game of Thrones’tan bildiği şekillendirecek destansı savaşı tasvir eden üç sezon olduğunu belirtti. Martin, her sezonun 11’er saatlik bölüm alacağını doğruladı.