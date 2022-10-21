Hileyle suçlanan satranç ustası Hans Niemann 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Satranç turnuvasında hile yapmakla suçlanan ABD’li satranç ustası Hans Niemann, kendisini suçlayan Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, internet sitesi chess.com ve bazı yayıncılara en az 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Twitter (Creative Commons)

The Reuters’ın haberine göre, itibarını ve hayatını alt üst etmek için kendisine tuzak kurulduğunu söyleyen 19 yaşındaki satranç ustası, Carlsen’ın kendi online satranç platformu Play Magnus ve platformu 83 milyon dolara satma konusunda anlaşmaya vardığı chess.com’la işbirliği içinde bir lekeleme kampanyası başlattığını iddia ediyor.

Hans Niemann, St. Louis’deki ABD şampiyonasının ikinci yarısında etkileyici bir toparlanma kaydetti. Ardından Doğu Missouri Bölge Mahkemesinde, chess.com web sitesi, yayıncı Hikaru Nakamura ve diğer yayıncılardan 100 milyon dolarlık tazminat talep ederek, ‘karalama kampanyasına maruz kaldığını’ söyledi.

İtibarı, kariyeri ve yaşamına verilen zararı telafi etmek için

Niemann’ın avukatları, davanın, müvekkilinin hayatını adadığı mesleğinde hukuksuzca kara listeye alınmak istendiği için; itibarı, kariyeri ve yaşamına verilen zararı telafi etmek adına açıldığını belirtti.

Chess.com, Carlsen’e karşı oynadığı ilk maçtan sonra Niemann’ı men etmiş ve bu ayın başlarında, çevrimiçi oyunlarda muhtemelen 100’den fazla hile yaptığını söyleyen bir rapor yayımlamıştı.

Sitenin avukatları, Niemann’ın iddialarının hiçbir değerinin olmadığını belirterek, ‘tüm dürüst satranç oyuncuları adına doğru bildiklerini açıklamaya devam edeceklerini’ söyledi. Carlsen ise son gelişmelerle ilgili yorum yapmadı.