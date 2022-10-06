Hile yapmakla suçlanan satranç ustası Hans Niemann kendini savundu: Zaferim herkese cevap

Norveçli dünya şampiyonu Magnus Carlsen’i yenen 19 yaşındaki ABD’li satranç oyuncusu Hans Niemann, hakkındaki hile iddialarına cevap verdi.

Magnus Carlsen (solda) ve hile yapmakla suçlanan Hans Niemann

Dün, ABD Satranç Şampiyonası’nda, 15 yaşındaki Cristopher Yoo’yla yaptığı maçı kazandıktan sonra kameralar karşısına geçen Niemann, “bu zafer herkese verilen bir cevap” dedi.

Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, ABD’nin Missouri eyaletinde düzenlenen Sinquefield Kupası’nın üçüncü turunda yenildiği Niemann’ı hile yapmakla suçlayarak turnuvadan çekilmişti.

Bu iddialara dair -açıkça olmasa da- ilk kez konuşan Niemann, “Bu oyun herkese bir mesajdı. Tüm bu tartışma benim ‘oynadığım satranç kendi adına konuşur’ dememle başladı ve bence bu oyun kendi adına konuşup benim nasıl bir satranç oyuncusu olduğumu gösterdi. Ayrıca geri adım atmayacağımı ve tüm baskılara rağmen en iyi oyunumu oynamayı sürdüreceğimi gösterdi” dedi.

Chess.com ‘hile’ diyor

Satranç platformu chess.com, Niemann’ın internet üzerinden oynadığı 100’den fazla oyunda hile yapmış olmasının muhtemel olduğunu, fakat Carlsen’e karşı oynadığı maçta ya da herhangi bir masa başı oyunda hile yaptığına dair bir kanıt olmadığını duyurmuştu.

N﻿iemann iddialarla ilgili bir aydır herhangi bir açıklama yapmamıştı. Tek açıklaması 7 Eylül’de yaptığı ve daha gençken, resmi olmayan turnuvalarda hile yaptığını belirttiği açıklama olmuştu. Niemann bu açıklamada, profesyonel oyunlarda hile yaptığı iddialarınıysa yalanlamıştı.