Chess.com: Hans Niemann muhtemelen 100’den fazla oyunda hile yaptı

Satranç dünyası geçen aydan beri Hans Niemann’ı ve hile yapıp yapmadığını konuşuyor. Chess.com Niemann hakkında yayınladığı raporda konuya açıklık getirdi.

Hans Niemann. Fotoğraf: Lennart Oates

Chess.com tarafından hazırlanan 72 sayfalık rapor, ABD’li Niemann’ın, para ödüllü etkinlikler dahil 2020’ye kadar ‘büyük ihtimalle 100’den fazla çevrimiçi oyunda hile yaptığını‘ ortaya koydu.

Son dört yılda en iyi satranç oyuncuları arasında ilk 50’ye hızlı bir yükseliş kaydeden 19 yaşındaki Niemann’ın etrafındaki şüpheler, geçen ay Sinquefield Kupası’nda dünya şampiyonu Magnus Carlsen’in karşılaşmadan çekilmesi ve ardından açıkça Niemann’ın gayri meşru yollarla kazandığını iddia etmesiyle daha da güçlendi.

Niemann, satranç motorlarının (satranç analizi için kullanılan bilgisayar programları) yardımını kullanarak geçmişte iki kez ‘fair play’ (adil oyun) kurallarını ihlal ettiğini itiraf etmesine rağmen, hile iddiasını şiddetle reddetti. Hile yaptığı zamanları da 12 yaşında bir çevrimiçi turnuva ve 16 yaşında derecesiz bir maç olarak belirtti.

Hile tespit araçlarına dayanan Chess.com raporu, Niemann’ın ifadeleriyle çelişti

Analiz, diğer faktörlerin yanısıra Niemann’ın hamlelerini, en iyi oyunculardan bile çok daha güçlü olan satranç bilgisayarları tarafından önerilenlerle ve sonuçların olasılığıyla karşılaştırdı.

Chess.com, “Bu maçların ve oyunların bazılarında büyük olasılıkla hile yaptığında 17 yaşındaydı. Ayrıca bu maçların 25’inde yayın yapıyordu” dedi.

Niemann’ın klasik satranç sıralamasında iki yıldan kısa bir süre içinde ilk 800’den ilk 50’ye yükselmesini bir ‘anomali’ olarak değerlendiren ünlü satranç sitesi, sonuçları ‘istatistiksel olarak olağanüstü’ olsa da Niemann’ın Carlsen’e karşı kazandığı galibiyette veya geçmişteki diğer masa üstü oyunlarda hile yaptığına dair ‘doğrudan kanıt’ bulmadığını bildirdi.