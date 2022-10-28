Hileyle suçlanan Hans Niemann, dünya turnuvasında ABD’ye liderlik edecek

Norveçli satranç üstadı Magnus Carlsen’in geçen ay hile yapmakla suçladığı 19 yaşındaki üstat Hans Nieamann’ın, Kudüs’deki Dünya Satranç Şampiyonası’nda ABD’yi temsil edeceği açıklandı.

Nieamann, kendisini suçlayan Carlsen ve diğerlerine karşı 100 milyon dolarlık dava açmıştı.

Fotoğraf: Lennart Ootes (Saint Louis Chess Club)

The Guardian’ın haberine göre Niemann, 19-26 Kasım tarihlerinde Kudüs’te yapılacak dünya takım şampiyonasında altı kişilik ABD kadrosunda üst sıralarda oynayacak.

Niemann ulusal arenada sekizinci sırada yer alıyor. Dava edilenler arasında yer alan Hikaru Nakamura ve şu anki ABD şampiyonu Fabiano Caruana da dahil olmak üzere daha yüksek reytinglere sahip oyuncuların Niemann ile aynı kadroda oynamayı reddetmesi mümkün gözüküyor.

Birkaç ay içinde Bobby Fischer’den bu yana en çok tanınan ABD oyuncusu haline gelen Niemann’ın varlığı, medyanın ilgisini çekeceği için Kudüs’teki turnuvan hakemler için ciddi bir sınav olabilir.