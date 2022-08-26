Her gün zirve yenileyen dolar/TL’de gözler Fed başkanının konuşmasında

Dolar/TL kuru bugün de tarihi zirvesini yenilerken piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ve Merkez Bankası’nın son bir haftada attığı adımların devam eden etkileri izlenecek.

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Küresel piyasalarda yatırımcılar, Fed’in faiz artırımlarının ner hızda devam edeceğine dair ipuçları için Powell’ın da konuşacağı Jackson Hole sempozyumunu izleyecek. Powell’ın bugün TSİ 17:00’deki konuşması, ekonomideki yavaşlamanın Fed’in stratejisine etki edip etmeyeceğine dair ipuçları verecek. Yatırımcılar, Fed’in eylülde de 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 60 olasılık veriyor.

TL, geçen hafta yüzde 1,14 değer kaybetti

Dolar/TL Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası geçen hafta 17,97 seviyesinden 18,17 seviyesine kadar yükseldi. Böylece TL, faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1,14 değer kaybetmiş oldu. TL’deki değer kaybı, günlük olarak faiz indirim günü hariç yüzde 0,1-0,2 gibi sınırlı düzeyde kalıyordu.

Daha büyük çerçeveden bakıldığında da TL, nisan sonundan beri yüzde 18,25, yılbaşından beri yüzde 27,5, son bir yılda yüzde 54 değer kaybetti. TL, geçen yıl da yüzde 40 üzeri değer kaybetmişti.

Türkiye için risk büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

Türkiye, aynı zamanda G20 ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke. Fed’in faizi artırması ve doların güçlenmesiyle Türkiye’de enflasyonun yükselişini hızlanabilir.