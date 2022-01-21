Hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

​​​​​​​Topselvi Mahallesi Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Uygun ile ona yardım ettiği öne sürülen Musa T’nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki zanlı, Kartal’daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye getirilen iki zanlı, nöbetçi savcıya çıkarıldı. Savcılık, ifadesini aldığı şüphelilerden Uygun’u ‘tasarlayarak kasten öldürme’, Musa T’yi de ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen iki zanlının, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Ne olmuştu?

Şüpheli Rahmi Uygun, dün Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez’e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı.

Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

‘Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik’ten suç kaydı bulunan Rahmi Uygun, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.