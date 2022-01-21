Silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için cenaze namazı kılındı

İstanbul’un Kartal ilçesinde görev yaptığı 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde uğradığı ilahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için cenaze namazı kılındı.
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişi tarafından dün vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan Uygun, Bağcılar’da yakalanmıştı.
AA’nın haberine göre Kartal’daki Kavaklı Hacı Ahmet Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Erez’in ailesi, yakınları, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile vatandaşlar katıldı.
Erez’in annesi Gülsüm, kızı Buğlem ve kardeşi Menderes Erez ile yakınları tabutun başında dua etti.
Erez’in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’ndaki aile mezarlığına gönderildi.