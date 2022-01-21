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Hemşire Ömür Erez’in öldürülmesi protesto edildi: Sağlıkçılar neden bu kadar savunmasız bırakılıyor?

Sağlık çalışanları, hemşire Ömür Erez’in öldürülmesini onun öldürüldüğü, İstanbul’un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezi önünde protesto etti.

Fotoğraf: AA

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişi tarafından dün vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan Uygun, Bağcılar’da yakalanmıştı.


AA’nın haberine göre 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi önünde toplanan sağlık çalışanları, “Sağlık için ter dökenler, sağlıkta şiddet yüzünden can veriyor” yazılı bir pankartla tepkilerini dile getirdi ve mesaj verdi.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Acil Tıp Teknisyeni – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, Türkiye’de son altı ayda sağlık çalışanlarına yönelik 200’e yakın şiddet olayı yaşandığını söyledi.

Marketten alışveriş yapanların bile güvenlik kontrolünden geçirildiğine dikkati çeken Aydın, “Sağlık kurumları ve çalışanları neden bu kadar savunmasız, korunaksız bırakılıyor” diye sordu.

Aydın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karışanlara sağlık hizmeti verilmemesini de içeren birtakım caydırıcı önlemler beklediklerini söyledi.

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