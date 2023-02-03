Hektaş, yeni halka arz için çalışmaları hızlandırdı

Kimya firması Hektaş, bağlı ortaklığı Ferbis için halka arz kararı aldı. Halka arz kararı kapsamında şirketler arasında sözleşme değiştirildi. Borsada şirket için tedbir kararı alınmıştı.

Fotoğraf: Hektaş

Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi: ”Hektaş, yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ilk aşaması olan esas sözleşme değişikliği için gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 02.02.2023 tarihinde gerçekleştirdi ve tescil işlemi yapılarak Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayımlandı.”

Hektaş başka bir bildiriminde bağlı ortaklığı olan ve tohumculuk alanında faaliyet gösteren Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’de sermaye artışına gittiğini açıklamıştı.