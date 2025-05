HBO duyurdu: The Last of Us'ın ikinci sezonu 13 Nisan'da

Warner Bros Discovery’nin dijital platformu HBO, ‘The Last of Us’ın ikinci sezonunun 13 Nisan’da yayınlanacağını duyurdu.

Fotoğraflar: HBP

HBO’nun Game of Thrones’un finalinden bu yana en büyük yapımlarından biri olan The Last of Us, ortalama 30 milyon izleyiciye ulaşmış ve sekiz Emmy ödülü kazanmıştı.

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin paylaştığı dizi ilk sezonda aynı isimdeki bir PlayStation oyununu ekran taşımıştı.

İkinci sezon devam oyunu ‘The Last of Us: Part II’yi konu alacak.

Ellie’yi canlandıran Bella Ramsey.

Devam oyununda olduğu gibi yeni sezon da beş yıl sonrasına bir zaman atlamasıyla başlayacak ve yaşadıklarıyla olgunlaşmış Joel ile Ellie’yi zombi tehdidiyle karşı karşıya getirecek.

Yedi bölümden oluşacak

Video oyun serisinin ortak yaratıcısı Neil Druckmann ve senarist/yapımcı Craig Mazin, ‘The Last of Us’ı hem yazıyor hem de dizinin yönetici yapımcılığı üstleniyor. İkili, ilk sezonda dizinin bazı bölümlerini yönetmişti. İkinci sezonda da yer yer yönetmen koltuğuna geçtiler.

Mazin, bu sezonun ‘her biri birbirinden yoğun’ yedi bölümden oluşacağını açıklamış ve “Asla sıkılmayacaksınız” diye de eklemişti

HBO, yeni sezona dair birkaç kısa tanıtım videosu ve görsel yayımlamıştı. Ancak henüz uzun ve kapsamlı bir fragman paylaşılmadı. Sezonun, oyundaki hikayenin ne kadarını işleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor.

Yeni oyuncular katıldı

Independent Türkçe’nin haberine göre bu sezon kadroya katılan isimler arasında ‘Abby’ rolündeki Kaitlyn Dever başı çekiyor. Ona ‘Dina’yı canlandıran Isabela Merced, ‘Jesse‘ rolünde Young Mazino ve ‘Mel’i oynayan Ariela Barer eşlik ediyor.

Catherine O’Hara da rolü henüz açıklanmayan bir konuk oyuncu olarak yeni sezonda yer alacak.

Oscar adayı aktör Jeffrey Wright ‘The Last of Us: Part II’ oyunundaki rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. 59 yaşındaki Wright, Seattle merkezli Washington Kurtuluş Cephesi’nin acımasız lideri ‘Isaac’ rolüyle geri dönecek.

Dört sezon sürecek

HBO yöneticisi Francesca Orsi dizinin dört sezon sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

Bu ikinci oyunun yalnızca küçük bir kısmının ikinci sezona dahil edileceği anlamına geliyor.