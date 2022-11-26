Hayvanlar işkenceyle öldürüldükten sonra Erdoğan’dan açıklama geldi: Tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’daki barınakta hayvanların öldürülmesiyle ilgili “Bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların işkence edilerek öldürülmesi sosyal medyada infiale yol açmıştı.

Bir köpeğin başına defalarca kürek vurarak öldüren ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan barınak çalışanları Murat B. ile Sefa Ç. tutuklanmıştı.

‘Hayvanları koruma’ yasası

AKP’nin dört yıl üstünde çalıştıktan sonra geçen sene yasalaştırdığı ‘hayvanları koruma’ yasası sivil toplum kuruluşlarınca yetersiz bulunmuştu.

Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) yasa teklifine 24 başlıkta itiraz etmişti.

İtiraz edilen başlıklardan bazıları şöyleydi:

Adli ve idari cezalar: Düzenleme eskisinden çok da büyük bir fark ve yenilik sağlamıyor. Hapis cezalarına yönelik mutlak olarak ‘ertelenemez’ şerhi eklenmeli.

Şikayet ve soruşturma: Hayvan sahibi ya da herhangi bir kurumun şikayet şartı aranmaksızın resen soruşturma açılabilmeli ve suç herkes tarafından ihbar edilebilmeli.

Kısırlaştırma ve rehabilitasyon: Kısırlaştırma faaliyetleri planlaması insan nüfusuna endeksli olmamalı. Nüfusu 25 binin altında olan yerleşim alanlarında da mutlaka sabit rehabilitasyon merkezleri kurulması kanunda yer almalı.

Kısırlaştırma hizmetlerinde taşeron: Kısırlaştırma ancak yurt çapında eşzamanlı biçimde her beldenin sınırları dahilinde, zamana yayılı olarak, planlı şekilde yapılması ile mümkün olabilir.

Görevi kötüye kullanma suçu: En büyük beklentilerden biri belediyelerin ceza kapsamına alınması ile hayvanlara yönelik hak ihlallerinin görev suçu kapsamına alınmasıydı. Kanun bu yönde bir düzenleme önermiyor.